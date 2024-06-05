Завтра на Харьковщине снова в течение суток будут выключать свет по графику
Лимиты для потребления электроэнергии будут действовать завтра с 00 до 24 часов, сообщили в «Укрэнерго».
При превышении лимитов «Укрэнерго» применит аварийные отключения света.
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- Категории: Общество, Украина; Теги: график, НЭК "Укрэнерго", отключение, світло, свет, харьковщина, электроэнергия;
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- • Дата публикации материала: 5 июня 2024 в 19:37;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Лимиты для потребления электроэнергии будут действовать завтра с 00 до 24 часов, сообщили в «Укрэнерго».".