Live
  • Ср 05.06.2024
  • Харьков  +18°С
  • USD 40.29
  • EUR 43.77

Завтра на Харьковщине снова в течение суток будут выключать свет по графику

Общество 19:37   05.06.2024
Оксана Якушко
Завтра на Харьковщине снова в течение суток будут выключать свет по графику

Лимиты для потребления электроэнергии будут действовать завтра с 00 до 24 часов, сообщили в «Укрэнерго».

При превышении лимитов «Укрэнерго» применит аварийные отключения света.

Читайте также: Облэнерго предупреждает об отключениях света на Харьковщине: кого коснется

Автор: Оксана Якушко
Популярно
На пляжах в Безлюдовке под Харьковом провели рейды (фото)
На пляжах в Безлюдовке под Харьковом провели рейды (фото)
04.06.2024, 22:16
Главные новости Харькова 5 июня: Сырский о фронте, отключения света
Главные новости Харькова 5 июня: Сырский о фронте, отключения света
05.06.2024, 16:10
РФ начала вводить в бои на Харьковщине свой главный резерв – Машовец
РФ начала вводить в бои на Харьковщине свой главный резерв – Машовец
03.06.2024, 12:41
«Наступление на Харьков» помогло ВС РФ установить абсолютный рекорд по потерям
«Наступление на Харьков» помогло ВС РФ установить абсолютный рекорд по потерям
03.06.2024, 10:50
«Деньги вкопали в землю». Нардеп показала фортификации Харьковщины (фото)
«Деньги вкопали в землю». Нардеп показала фортификации Харьковщины (фото)
05.06.2024, 20:23
Вез в Харьков 18 гранатометов, 2 пулемета и автоматы: мужчина попался
Вез в Харьков 18 гранатометов, 2 пулемета и автоматы: мужчина попался
05.06.2024, 09:23

Новости по теме:

18:42
Дефицит все сутки: Укрэнерго не исключает аварийные отключения света 5 июня
10:44
Графики не действуют: почти по всей Украине — аварийные отключения света
17:36
Опубликован новый график отключений света в Харькове и области на 1-7 июня
19:40
30 мая отключать свет в Украине не планируют
14:11
Сегодня вечером будут выключать свет по всей Украине – Укрэнерго

Вы читали новость: «Завтра на Харьковщине снова в течение суток будут выключать свет по графику»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 5 июня 2024 в 19:37;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Лимиты для потребления электроэнергии будут действовать завтра с 00 до 24 часов, сообщили в «Укрэнерго».".