Завтра на Харківщині знову протягом доби вимикатимуть світло за графіком
Ліміти для споживання електроенергії діятимуть завтра з 00 до 24 години, повідомили в «Укренерго».
У разі перевищення лімітів “Укренерго” застосує аварійні відключення світла.
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- Категорії: Суспільство, Україна; Теги: график, електроенергія, НЭК "Укрэнерго", отключение, світло, харківщина;
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- • Дата публікації матеріалу: 5 Червня 2024 в 19:37;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Ліміти для споживання електроенергії діятимуть завтра з 00 до 24 години, повідомили в «Укренерго». ".