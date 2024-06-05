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Завтра на Харківщині знову протягом доби вимикатимуть світло за графіком

Суспільство 19:37   05.06.2024
Оксана Якушко
Завтра на Харківщині знову протягом доби вимикатимуть світло за графіком

Ліміти для споживання електроенергії діятимуть завтра з 00 до 24 години, повідомили в «Укренерго». 

У разі перевищення лімітів “Укренерго” застосує аварійні відключення світла.

Читайте також: Обленерго попереджає про відключення світла на Харківщині: кого торкнеться

Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 5 Червня 2024 в 19:37;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Ліміти для споживання електроенергії діятимуть завтра з 00 до 24 години, повідомили в «Укренерго». ".