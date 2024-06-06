Четыре гранаты бросил в строителей мужчина в поселке под Харьковом

Мужчину, буквально забросавшую гранатами дачный кооператив, задержали в Малой Даниловке под Харьковом, сообщил начальник следственного управления ГУНП в Харьковской области Сергей Болвинов.

Жители поселка услышали взрывы утром, но оказалось, что это не вражеский обстрел.

«Гранаты на участок, где работали строители, бросал этот человек. Успел применить не менее четырех. На место мгновенно выехал КОРД – еще две гранаты он выбросил в кусты, когда прибыла группа», – рассказал Болвинов.

На месте обнаружили четыре воронки, поврежден припаркованный рядом внедорожник. Обошлось без пострадавших, целые и дома вокруг, отметил начальник следственного управления.

С задержанным работают следователи – выясняют причину его неадекватного поведения и происхождения оружия. У него дома продолжаются обыски.