Чотири гранати кинув по будівельниках чоловік у селищі під Харковом
Чоловіка, який буквально закидав гранатами дачний кооператив, затримали в Малій Данилівці під Харковом, повідомив начальник слідчого управління ГУНП у Харківській області Сергій Болвінов.
Мешканці селища почули вибухи вранці, але виявилося, що це не ворожий обстріл.
«Гранати на ділянку, де працювали будівельники, кидав ось цей чоловік. Встиг застосувати щонайменше чотири. На місце миттєво виїхав КОРД – ще дві гранати він викинув в кущі, коли прибула група», – розповів Болвінов.
На місці вже виявили чотири воронки, пошкоджений позашляховик, що був припаркований поруч. Обійшлося без постраждалих, цілі й будинки навколо, зазначив начальник слідчого управління.
Із затриманим наразі працюють слідчі – з’ясовують причину його неадекватної поведінки та походження зброї. У нього вдома тривають обшуки.
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- Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: вибух, граната, малая даниловка, начальник Следственного управления ГУНП в Харьковской области Сергей Болвинов, полицейские, Сергей Болвинов, строители, Харків, чоловік;
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- • Дата публікації матеріалу: 6 Червня 2024 в 18:26;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Чоловіка, який буквально закидав гранатами дачний кооператив, затримали в Малій Данилівці під Харковом, повідомив начальник слідчого управління ГУНП у Харківській області Сергій Болвінов.".