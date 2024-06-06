Live
  • Чт 06.06.2024
  • Харків  +21°С
  • USD 40.13
  • EUR 43.61

Чотири гранати кинув по будівельниках чоловік у селищі під Харковом

Події 18:26   06.06.2024
Оксана Якушко
Чотири гранати кинув по будівельниках чоловік у селищі під Харковом

Чоловіка, який буквально закидав гранатами дачний кооператив, затримали в Малій Данилівці під Харковом, повідомив начальник слідчого управління ГУНП у Харківській області Сергій Болвінов.

Мешканці селища почули вибухи вранці, але виявилося, що це не ворожий обстріл.

«Гранати на ділянку, де працювали будівельники, кидав ось цей чоловік. Встиг застосувати щонайменше чотири. На місце миттєво виїхав КОРД – ще дві гранати він викинув в кущі, коли прибула група», – розповів Болвінов.

На місці вже виявили чотири воронки, пошкоджений позашляховик, що був припаркований поруч. Обійшлося без постраждалих, цілі й будинки навколо, зазначив начальник слідчого управління.

Із затриманим наразі працюють слідчі – з’ясовують причину його неадекватної поведінки та походження зброї. У нього вдома тривають обшуки.

Читайте також: Торгував боєприпасами, знайденими під час окупації Циркунів: піймали чоловіка

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Завтра на Харківщині вимикатимуть світло за графіком увесь день – Укренерго
Завтра на Харківщині вимикатимуть світло за графіком увесь день – Укренерго
06.06.2024, 19:23
Чотири гранати кинув по будівельниках чоловік у селищі під Харковом
Чотири гранати кинув по будівельниках чоловік у селищі під Харковом
06.06.2024, 18:26
Робота у Харкові. За які вакансії пропонують більше 20 тисяч гривень
Робота у Харкові. За які вакансії пропонують більше 20 тисяч гривень
06.06.2024, 17:36
Труїв собак під виглядом зоозахисника: у Харкові – випадок догхантерства
Труїв собак під виглядом зоозахисника: у Харкові – випадок догхантерства
06.06.2024, 16:55
Графіки відключень світла у Харкові та області подовжили – обленерго
Графіки відключень світла у Харкові та області подовжили – обленерго
06.06.2024, 13:06
Головні новини Харкова 6 червня: рекордна пожежа, Жадан пішов до армії
Головні новини Харкова 6 червня: рекордна пожежа, Жадан пішов до армії
06.06.2024, 16:58

Новини за темою:

14:42
Наступив на міну на цвинтарі: жителя Ізюма повезли до лікарні
15:09
У Харкові було чутно вибух: Мельник попереджав про загрозу КАБів
13:18
У Харкові – вибух: повідомляли про пуски КАБів
23:59
Головні новини 30.05: Сирський про Харківський напрямок, вибухи
23:58
У Харкові знову лунають вибухи: Мельник пише про запуски ворогом ракет

Ви читали новину: «Чотири гранати кинув по будівельниках чоловік у селищі під Харковом»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 6 Червня 2024 в 18:26;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Чоловіка, який буквально закидав гранатами дачний кооператив, затримали в Малій Данилівці під Харковом, повідомив начальник слідчого управління ГУНП у Харківській області Сергій Болвінов.".