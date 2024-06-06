В 12 областях, среди которых Харьковщина, действуют аварийные отключения света

Вечером 6 июня Укрэнерго применило аварийные отключения света в 12 областях Украины и в Киеве из-за превышения лимитов потребления электроэнергии.

Аварийные отключения света действуют в Волынской, Донецкой, Житомирской, Закарпатской, Запорожской, Львовской, Николаевской, Кировоградской, Одесской, Ровенской, Харьковской областях, а также в столице и Киевской области.

Аварийные графики отменят после того, как области вернутся к установленным лимитам потребления электроэнергии.