В 12 областях, среди которых Харьковщина, действуют аварийные отключения света
Вечером 6 июня Укрэнерго применило аварийные отключения света в 12 областях Украины и в Киеве из-за превышения лимитов потребления электроэнергии.
Аварийные отключения света действуют в Волынской, Донецкой, Житомирской, Закарпатской, Запорожской, Львовской, Николаевской, Кировоградской, Одесской, Ровенской, Харьковской областях, а также в столице и Киевской области.
Аварийные графики отменят после того, как области вернутся к установленным лимитам потребления электроэнергии.
Читайте также: Завтра на Харьковщине целый день будут выключать свет по графику – Укрэнерго
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: НЭК "Укрэнерго", отключение электричества, світло, свет, Харьковская область, электроэнергия;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «В 12 областях, среди которых Харьковщина, действуют аварийные отключения света»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 6 июня 2024 в 21:48;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Вечером 6 июня Укрэнерго применило аварийные отключения света в 12 областях Украины и в Киеве из-за превышения лимитов потребления электроэнергии.".