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В 12 областях, среди которых Харьковщина, действуют аварийные отключения света

Общество 21:48   06.06.2024
Оксана Якушко
В 12 областях, среди которых Харьковщина, действуют аварийные отключения света

Вечером 6 июня Укрэнерго применило аварийные отключения света в 12 областях Украины и в Киеве из-за превышения лимитов потребления электроэнергии.

Аварийные отключения света действуют в Волынской, Донецкой, Житомирской, Закарпатской, Запорожской, Львовской, Николаевской, Кировоградской, Одесской, Ровенской, Харьковской областях, а также в столице и Киевской области.

Аварийные графики отменят после того, как области вернутся к установленным лимитам потребления электроэнергии.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 6 июня 2024 в 21:48;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Вечером 6 июня Укрэнерго применило аварийные отключения света в 12 областях Украины и в Киеве из-за превышения лимитов потребления электроэнергии.".