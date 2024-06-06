У 12 областях, серед яких Харківщина, аварійні відключення світла — Укренерго
Увечері 6 червня Укренерго застосувало аварійні відключення світла у 12 областях України та у Києві через перевищення лімітів споживання електроенергії.
Аварійні відключення світла наразі діють у Волинській, Донецькій, Житомирській, Закарпатській, Запорізькій, Львівській, Миколаївській, Кіровоградська, Одеській, Рівненській, Харківській областях, а також у столиці та Київській області.
Аварійні графіки скасують після того, як області повернуться до встановлених лімітів споживання електроенергії.
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- Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: електроенергія, НЭК "Укрэнерго", отключение электричества, світло, Харьковская область;
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- • Дата публікації матеріалу: 6 Червня 2024 в 21:48;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Увечері 6 червня Укренерго застосувало аварійні відключення світла у 12 областях України та у Києві через перевищення лімітів споживання електроенергії.".