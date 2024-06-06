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У 12 областях, серед яких Харківщина, аварійні відключення світла — Укренерго

Суспільство 21:48   06.06.2024
Оксана Якушко
У 12 областях, серед яких Харківщина, аварійні відключення світла — Укренерго

Увечері 6 червня Укренерго застосувало аварійні відключення світла у 12 областях України та у Києві через перевищення лімітів споживання електроенергії.

Аварійні відключення світла наразі діють у Волинській, Донецькій, Житомирській, Закарпатській, Запорізькій, Львівській, Миколаївській, Кіровоградська, Одеській, Рівненській, Харківській областях, а також у столиці та Київській області.

Аварійні графіки скасують після того, як області повернуться до встановлених лімітів споживання електроенергії.

Читайте також: Завтра на Харківщині вимикатимуть світло за графіком увесь день – Укренерго

Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 6 Червня 2024 в 21:48;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Увечері 6 червня Укренерго застосувало аварійні відключення світла у 12 областях України та у Києві через перевищення лімітів споживання електроенергії.".