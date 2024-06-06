У 12 областях, серед яких Харківщина, аварійні відключення світла — Укренерго

Увечері 6 червня Укренерго застосувало аварійні відключення світла у 12 областях України та у Києві через перевищення лімітів споживання електроенергії.

Аварійні відключення світла наразі діють у Волинській, Донецькій, Житомирській, Закарпатській, Запорізькій, Львівській, Миколаївській, Кіровоградська, Одеській, Рівненській, Харківській областях, а також у столиці та Київській області.

Аварійні графіки скасують після того, як області повернуться до встановлених лімітів споживання електроенергії.