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Много техники и солдат потеряла РФ на севере Харьковщины 5 июня — Повх

Происшествия 18:53   07.06.2024
Елена Нагорная
Много техники и солдат потеряла РФ на севере Харьковщины 5 июня — Повх Фото: Генштаб ВСУ

5 июня потери противника на севере Харьковщины составили 170 человек, из них пятеро были взяты в плен, а также много единиц различной военной техники, рассказал «Суспільне Харків» спикер ОГВ «Харьков» Юрий Повх.

«5 числа был очень результативный день для ВСУ и тех подразделений, которые входят в ОГВ «Харьков». Было поражено очень много целей. Много блиндажей, четыре пункта хранения боекомплекта, танки, боевые бронированные машины, артиллерия… Также была поражена так называемая УР-77 — разминирующая установка, известная как «Змей Горыныч». Она была поражена в пределах населенного пункта Волчанск», — рассказал Повх.

По его словам, на Липцевском направлении зафиксировали самовольное оставление позиций одним из подразделений РФ: около 25 человек бежали с линии фронта.

Повх отметил, что в среднем за сутки на Харьковском направлении российские войска теряют один-два танка и несколько бронированных машин.

«На сегодня, согласно данным разведки, накопления сил и средств россиян, которые бы свидетельствовали о массированном наступлении на Золочевском направлении, не зафиксировано», — сказал Повх.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 7 июня 2024 в 18:53;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "5 июня потери противника на севере Харьковщины составили 170 человек, из них пятеро были взяты в плен, а также много единиц различной военной техники, рассказал «Суспільне Харків» спикер ОГВ «Харьков» Юрий Повх.".