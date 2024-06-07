Много техники и солдат потеряла РФ на севере Харьковщины 5 июня — Повх
5 июня потери противника на севере Харьковщины составили 170 человек, из них пятеро были взяты в плен, а также много единиц различной военной техники, рассказал «Суспільне Харків» спикер ОГВ «Харьков» Юрий Повх.
«5 числа был очень результативный день для ВСУ и тех подразделений, которые входят в ОГВ «Харьков». Было поражено очень много целей. Много блиндажей, четыре пункта хранения боекомплекта, танки, боевые бронированные машины, артиллерия… Также была поражена так называемая УР-77 — разминирующая установка, известная как «Змей Горыныч». Она была поражена в пределах населенного пункта Волчанск», — рассказал Повх.
По его словам, на Липцевском направлении зафиксировали самовольное оставление позиций одним из подразделений РФ: около 25 человек бежали с линии фронта.
Повх отметил, что в среднем за сутки на Харьковском направлении российские войска теряют один-два танка и несколько бронированных машин.
«На сегодня, согласно данным разведки, накопления сил и средств россиян, которые бы свидетельствовали о массированном наступлении на Золочевском направлении, не зафиксировано», — сказал Повх.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: генштаб, липцы, повх, потери, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 7 июня 2024 в 18:53;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "5 июня потери противника на севере Харьковщины составили 170 человек, из них пятеро были взяты в плен, а также много единиц различной военной техники, рассказал «Суспільне Харків» спикер ОГВ «Харьков» Юрий Повх.".