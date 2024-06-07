Багато техніки і солдатів втратила РФ на півночі Харківщини 5 червня – Повх

5 червня втрати супротивника на півночі Харківщини склали 170 осіб, з них п’ятьох було взято в полон, а також багато одиниць різної військової техніки, розповів «Суспільне Харків» речник ОТУ «Харків» Юрій Повх.

“5 числа був дуже результативний день для ЗСУ й тих підрозділів, які входять в ОТУ Харків. Було уражено дуже багато цілей. Багато бліндажів, чотири пункти зберігання боєкомплекту, танки, бойові броньовані машини, артилерію… Також була уражена так звана УР-77 – розмінувальна установка, відома як “Змій Горинич”. Вона була уражена в межах населеного пункту Вовчанськ», – розповів Повх.

За його словами, на Липцівському напрямку зафіксували самовільне залишення позицій одним із підрозділів РФ: близько 25 осіб втекли з лінії фронту.

Повх зазначив, що в середньому за добу на Харківському напрямку російські війська втрачають один-два танки та кілька броньованих машин.

“На сьогодні, відповідно до даних розвідки, накопичення сил та засобів росіян, які б свідчили про масований наступ на Золочівському напрямку, не зафіксовано“, – сказав Повх.