Багато техніки і солдатів втратила РФ на півночі Харківщини 5 червня – Повх
5 червня втрати супротивника на півночі Харківщини склали 170 осіб, з них п’ятьох було взято в полон, а також багато одиниць різної військової техніки, розповів «Суспільне Харків» речник ОТУ «Харків» Юрій Повх.
“5 числа був дуже результативний день для ЗСУ й тих підрозділів, які входять в ОТУ Харків. Було уражено дуже багато цілей. Багато бліндажів, чотири пункти зберігання боєкомплекту, танки, бойові броньовані машини, артилерію… Також була уражена так звана УР-77 – розмінувальна установка, відома як “Змій Горинич”. Вона була уражена в межах населеного пункту Вовчанськ», – розповів Повх.
За його словами, на Липцівському напрямку зафіксували самовільне залишення позицій одним із підрозділів РФ: близько 25 осіб втекли з лінії фронту.
Повх зазначив, що в середньому за добу на Харківському напрямку російські війська втрачають один-два танки та кілька броньованих машин.
“На сьогодні, відповідно до даних розвідки, накопичення сил та засобів росіян, які б свідчили про масований наступ на Золочівському напрямку, не зафіксовано“, – сказав Повх.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: генштаб, липцы, повх, потери, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 7 Червня 2024 в 18:53;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "5 червня втрати супротивника на півночі Харківщини склали 170 осіб, з них п’ятьох було взято в полон, а також багато одиниць різної військової техніки, розповів «Суспільне Харків» речник ОТУ «Харків» Юрій Повх".