В метро Харькова, на «Историческом музее», открыли подземные переходы

В центре Харькова часть подземного перехода метро, ​​которую утром закрывали в связи с проведением ремонтных работ, возобновила работу.

«Выход №2 из подуличного пешеходного перехода на станции «Исторический музей» (в сторону ул. Сумской) открыт для использования пассажиров», — сообщили в КП «Харьковский метрополитен».

Также для пассажиров открыли выход №3 из подуличного пешеходного перехода на этой же станции.

Напомним, выход №2 был закрыт с 3 июня. О временном закрытии выхода №2 сообщили в 09:41 7 июня.