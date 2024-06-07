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В метро Харькова, на «Историческом музее», открыли подземные переходы

Общество 14:18   07.06.2024
Виктория Яковенко
В метро Харькова, на «Историческом музее», открыли подземные переходы Фото: КП «Харьковский метрополитен»

В центре Харькова часть подземного перехода метро, ​​которую утром закрывали в связи с проведением ремонтных работ, возобновила работу.

«Выход №2 из подуличного пешеходного перехода на станции «Исторический музей» (в сторону ул. Сумской) открыт для использования пассажиров», — сообщили в КП «Харьковский метрополитен».

Также для пассажиров открыли выход №3 из подуличного пешеходного перехода на этой же станции.

Напомним, выход №2 был закрыт с 3 июня. О временном закрытии выхода №2 сообщили в 09:41 7 июня.

Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 7 июня 2024 в 14:18;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В центре Харькова часть подземного перехода метро, ​​которую утром закрывали в связи с проведением ремонтных работ, возобновила работу.".