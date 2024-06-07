В метро Харкова, на «Історичному музеї», відкрили підземні переходи

У центрі Харкова частина підземного переходу метро, яку вранці закривали у звʼязку з проведенням ремонтних робіт, відновила роботу.

«Вихід №2 з підвуличного пішохідного переходу на станції «Історичний музей» (у бік вул. Сумської) відчинено для користування пасажирів», – повідомили у КП «Харківський метрополітен».

Також для пасажирів відкрили вихід №3 з підвуличного пішохідного переходу на цій само станції. Він був зачинений з 3 червня.

Нагадаємо, вихід №2 був зачинений з 3 червня. Про тимчасове закриття виходу №2 повідомили о 09:41 7 червня.