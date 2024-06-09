15 спасателей ГСЧС с Харьковщины упомянул в ежедневном обращении Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил за самоотверженную работу 15 харьковских спасателей.

«Мы всегда, каждый день и каждую ночь, после российских ударов, после любых трагических событий можем рассчитывать на то, что спасатели нашей ГСЧС Украины обязательно будут на месте и помогут. Сегодня отмечу прежде всего спасателей, работающих в Харькове и области. В частности, сержанты службы гражданской защиты Андрей Заярный, Константин Мокляк, Алексей Жиров, Дмитрий Максимов, Александр Дегтяренко и Евгений Золотько. Главные мастер-сержанты Владимир Ридный и Сергей Сидора. Спасибо, ребята! Старшие лейтенанты Александр Явтушенко и Максим Михайлов. Капитаны службы гражданской защиты из Харьковской области Андрей Лахтин, Сергей Рашевский и Сергей Снурников, майор Вадим Стадник и подполковник Алексей Колодяжный. Благодарю вас и всех ваших коллег!» – заявил Зеленский.