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15 рятувальників ДСНС з Харківщини згадав у щоденному зверненні Зеленський

Суспільство 21:07   09.06.2024
Оксана Якушко
15 рятувальників ДСНС з Харківщини згадав у щоденному зверненні Зеленський

Президент України Володимир Зеленський подякував за самовіддану роботу 15 харківським рятувальникам.

«Ми завжди, щодня й щоночі, після російських ударів, після будь-яких трагічних подій можемо розраховувати на те, що рятувальники нашої ДСНС України обов’язково будуть на місці й допоможуть. Сьогодні відзначу передусім рятувальників, які працюють у Харкові та області. Зокрема, сержанти служби цивільного захисту Андрій Заярний, Костянтин Мокляк, Олексій Жиров, Дмитро Максимов, Олександр Дегтяренко та Євген Золотько. Головні майстер-сержанти Володимир Рідний та Сергій Сидора. Дякую, хлопці! Старші лейтенанти Олександр Явтушенко та Максим Михайлов. Капітани служби цивільного захисту з Харківщини Андрій Лахтін, Сергій Рашевський і Сергій Снурников, майор Вадим Стадник і підполковник Олексій Колодяжний. Дякую вам та всім вашим колегам!» – заявив Зеленський.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 9 Червня 2024 в 21:07;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Президент України Володимир Зеленський подякував за самовіддану роботу 15 харківським рятувальникам.".