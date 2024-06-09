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Сегодня свет на Харьковщине не будут выключать – Укрэнерго

Общество 11:33   09.06.2024
Оксана Якушко
Сегодня свет на Харьковщине не будут выключать – Укрэнерго

Сегодня, 9 июня, графики почасовых отключений не будут применяться в Украине, сообщили в Укрэнерго.

«Причина – снижение потребления в выходной день и возвращение в работу энергоблоков АЭС», – пояснили в Укрэнерго.

Читайте также: Опубликован новый график отключений света в Харькове и области на 8-14 июня

Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 9 июня 2024 в 11:33;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Сегодня, 9 июня, графики почасовых отключений не будут применяться в Украине, сообщили в Укрэнерго.".