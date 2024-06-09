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Сьогодні світло на Харківщині не вимикатимуть – Укренерго

Суспільство 11:33   09.06.2024
Оксана Якушко
Сьогодні світло на Харківщині не вимикатимуть – Укренерго

Сьогодні, 9 червня, графіки погодинних відключень не застосовуватимуть в Україні, повідомили в Укренерго.

«Причина – зниження споживання у вихідний день та повернення в роботу енергоблоків АЕС», – пояснили в Укренерго.

Читайте також: Опубліковано новий графік відключень світла у Харкові та області на 8-14 червня

Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 9 Червня 2024 в 11:33;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Сьогодні, 9 червня, графіки погодинних відключень не застосовуватимуть в Україні, повідомили в Укренерго.".