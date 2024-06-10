Жара до +33, но днем может задождить: погода в Харькове и области на 11 июня
Фото: Василий Голосный
Во вторник, 11 июня, в Харькове и области — переменная облачность. Ночью без осадков, днем возможен небольшой кратковременный дождь.
В Харькове ночью термометры будут показывать от 18 до 20 градусов, днем 29 — 31, сообщает Региональный центр по гидрометеорологии.
По области ночью температура составит от 16 до 21 градуса, днем 28 — 33 градуса.
Ветер южный — 5 — 10 м/с.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: дождь, жара, погода, прогноз, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 10 июня 2024 в 21:53;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Во вторник, 11 июня, в Харькове и области — переменная облачность. Ночью без осадков, днем возможен небольшой кратковременный дождь.".