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Жара до +33, но днем может задождить: погода в Харькове и области на 11 июня

Общество 21:53   10.06.2024
Елена Нагорная
Жара до +33, но днем может задождить: погода в Харькове и области на 11 июня Фото: Василий Голосный

Во вторник, 11 июня, в Харькове и области — переменная облачность. Ночью без осадков, днем возможен небольшой кратковременный дождь.

В Харькове ночью термометры будут показывать от 18 до 20 градусов, днем 29 — 31, сообщает Региональный центр по гидрометеорологии.

По области ночью температура составит от 16 до 21 градуса, днем 28 — 33 градуса.

Ветер южный — 5 — 10 м/с.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 10 июня 2024 в 21:53;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Во вторник, 11 июня, в Харькове и области — переменная облачность. Ночью без осадков, днем возможен небольшой кратковременный дождь.".