Жара до +33, но днем может задождить: погода в Харькове и области на 11 июня

Во вторник, 11 июня, в Харькове и области — переменная облачность. Ночью без осадков, днем возможен небольшой кратковременный дождь.

В Харькове ночью термометры будут показывать от 18 до 20 градусов, днем 29 — 31, сообщает Региональный центр по гидрометеорологии.

По области ночью температура составит от 16 до 21 градуса, днем 28 — 33 градуса.

Ветер южный — 5 — 10 м/с.