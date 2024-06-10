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Спека до +33, вдень може задощити: погода в Харкові та області на 11 червня

Суспільство 21:53   10.06.2024
Олена Нагорна
Спека до +33, вдень може задощити: погода в Харкові та області на 11 червня Фото: Василь Голосний

У вівторок, 11 червня, у Харкові та області – мінлива хмарність. Уночі без опадів, вдень можливий невеликий короткочасний дощ.

У Харкові вночі термометри показуватимуть від 18 до 20 градусів, вдень – 29 – 31, повідомляє Регіональний центр із гідрометеорології.

По області вночі температура становитиме від 16 до 21 градуса, вдень – 28 – 33 градуси.

Вітер південний – 5 – 10 м/с.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 10 Червня 2024 в 21:53;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У вівторок, 11 червня, у Харкові та області – мінлива хмарність. Уночі без опадів, вдень можливий невеликий короткочасний дощ.".