В среду в Харькове и области — дожди и грозы: прогноз погоды на 12 июня

В среду, 12 июня, в Харькове и области — переменная облачность. Кратковременные дожди прогнозируют и ночью, и днем. Днем — с грозой.

В Харькове ночью термометры будут показывать от 18 до 20 градусов, днем — 28 — 30, сообщает Региональный центр по гидрометеорологии.

По области ночью температура составит от 16 до 21 градуса, днем — 27 — 32 градуса.

Ветер южный — 7 — 12 м/с.