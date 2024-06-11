Live
  • Вт 11.06.2024
  • Харьков  +26°С
  • USD 40.42
  • EUR 43.47

В среду в Харькове и области — дожди и грозы: прогноз погоды на 12 июня

Общество 21:15   11.06.2024
Елена Нагорная
В среду в Харькове и области — дожди и грозы: прогноз погоды на 12 июня Фото: Василий Голосный

В среду, 12 июня, в Харькове и области — переменная облачность. Кратковременные дожди прогнозируют и ночью, и днем. Днем — с грозой.

В Харькове ночью термометры будут показывать от 18 до 20 градусов, днем — 28 — 30, сообщает Региональный центр по гидрометеорологии.

По области ночью температура составит от 16 до 21 градуса, днем — 27 — 32 градуса.

Ветер южный — 7 — 12 м/с.

Читайте также: В Харькове и области ожидаются грозы: предупреждение синоптиков

Автор: Елена Нагорная
Популярно
Новый Генплан Харькова определит жизнь города на 100 лет вперед
Новый Генплан Харькова определит жизнь города на 100 лет вперед
11.06.2024, 16:28
На Харьковщине открылась еще одна «Рулька»
На Харьковщине открылась еще одна «Рулька»
11.06.2024, 10:10
В Харькове и области ожидаются грозы: предупреждение синоптиков
В Харькове и области ожидаются грозы: предупреждение синоптиков
11.06.2024, 14:43
Две мощные установки для отопления Харькова передаст Чехия
Две мощные установки для отопления Харькова передаст Чехия
11.06.2024, 09:48
В среду в Харькове и области — дожди и грозы: прогноз погоды на 12 июня
В среду в Харькове и области — дожди и грозы: прогноз погоды на 12 июня
11.06.2024, 21:15
Сразу на шестерых людей напал бешеный кот в Змиевской громаде на Харьковщине
Сразу на шестерых людей напал бешеный кот в Змиевской громаде на Харьковщине
11.06.2024, 21:45

Новости по теме:

21:53
Жара до +33, но днем может задождить: погода в Харькове и области на 11 июня
21:38
Харьковчан ожидает жаркая и солнечная суббота: прогноз погоды на 8 июня
20:55
Стихия разгуляется в Харькове и области — прогноз погоды на 5 июня
20:19
До +32 градусов: погода в Харькове и области 2 июня
20:24
Кратковременный дождь. Каким будет первый день лета в Харькове и области

Вы читали новость: «В среду в Харькове и области — дожди и грозы: прогноз погоды на 12 июня»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 11 июня 2024 в 21:15;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В среду, 12 июня, в Харькове и области — переменная облачность. Кратковременные дожди прогнозируют и ночью, и днем. Днем — с грозой.".