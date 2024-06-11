В среду в Харькове и области — дожди и грозы: прогноз погоды на 12 июня
Фото: Василий Голосный
В среду, 12 июня, в Харькове и области — переменная облачность. Кратковременные дожди прогнозируют и ночью, и днем. Днем — с грозой.
В Харькове ночью термометры будут показывать от 18 до 20 градусов, днем — 28 — 30, сообщает Региональный центр по гидрометеорологии.
По области ночью температура составит от 16 до 21 градуса, днем — 27 — 32 градуса.
Ветер южный — 7 — 12 м/с.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: дождь, погода, прогноз, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 11 июня 2024 в 21:15;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В среду, 12 июня, в Харькове и области — переменная облачность. Кратковременные дожди прогнозируют и ночью, и днем. Днем — с грозой.".