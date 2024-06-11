У середу в Харкові та області – дощі та грози: прогноз погоди на 12 червня
Фото: Василь Голосний
У середу, 12 червня, у Харкові та області – мінлива хмарність. Короткочасні дощі прогнозують і вночі, і вдень. Вдень – з грозою.
У Харкові вночі термометри показуватимуть від 18 до 20 градусів, удень – 28 – 30, повідомляє Регіональний центр із гідрометеорології.
По області вночі температура становитиме від 16 до 21 градуса, вдень – 27 – 32 градуси.
Вітер південний – 7 – 12 м/с.
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Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У середу, 12 червня, у Харкові та області – мінлива хмарність. Короткочасні дощі прогнозують і вночі, і вдень. Вдень – з грозою".