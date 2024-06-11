Завтра свет на Харьковщине будут отключать по графику с 15 до 23 часов
Фото: АО «Харьковоблэнерго»
Завтра, 12 июня, по всей территории Украины применят графики почасовых отключений с 15 до 23 часов, сообщили в Укрэнерго.
Причина – рост потребления электроэнергии из-за жары.
Объекты критической инфраструктуры не будут ограничивать потребление.
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- Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: НЭК "Укрэнерго", отключение света, світло, свет, харьковщина, электроэнергия;
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- • Дата публикации материала: 11 июня 2024 в 18:14;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Завтра, 12 июня, по всей территории Украины применят графики почасовых отключений с 15 до 23 часов, сообщили в Укрэнерго.".