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Завтра свет на Харьковщине будут отключать по графику с 15 до 23 часов

Общество 18:14   11.06.2024
Оксана Якушко
Завтра свет на Харьковщине будут отключать по графику с 15 до 23 часов Фото: АО «Харьковоблэнерго»

Завтра, 12 июня, по всей территории Украины применят графики почасовых отключений с 15 до 23 часов, сообщили в Укрэнерго.

Причина – рост потребления электроэнергии из-за жары.

Объекты критической инфраструктуры не будут ограничивать потребление.

Читайте также: Аварийные отключения света применили в Харькове – Укрэнерго

Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 11 июня 2024 в 18:14;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Завтра, 12 июня, по всей территории Украины применят графики почасовых отключений с 15 до 23 часов, сообщили в Укрэнерго.".