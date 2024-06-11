Завтра свет на Харьковщине будут отключать по графику с 15 до 23 часов

Завтра, 12 июня, по всей территории Украины применят графики почасовых отключений с 15 до 23 часов, сообщили в Укрэнерго.

Причина – рост потребления электроэнергии из-за жары.

Объекты критической инфраструктуры не будут ограничивать потребление.