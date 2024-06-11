Завтра світло на Харківщині відключатимуть за графіком із 15 до 23 години
Фото: АТ “Харківобленерго”
Завтра, 12 червня, по всій території України застосують графіки погодинних відключень з 15 до 23 години, повідомили в Укренерго.
Причина – зростання споживання електроенергії через спеку.
Об’єктам критичної інфраструктури не обмежуватимуть споживання.
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- Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: електроенергія, НЭК "Укрэнерго", отключение света, світло, харківщина;
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- • Дата публікації матеріалу: 11 Червня 2024 в 18:14;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Завтра, 12 червня, по всій території України застосують графіки погодинних відключень з 15 до 23 години, повідомили в Укренерго. ".