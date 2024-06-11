Live
  • Вт 11.06.2024
  • Харків  +25°С
  • USD 40.42
  • EUR 43.47

Завтра світло на Харківщині відключатимуть за графіком із 15 до 23 години

Суспільство 18:14   11.06.2024
Оксана Якушко
Завтра світло на Харківщині відключатимуть за графіком із 15 до 23 години Фото: АТ “Харківобленерго”

Завтра, 12 червня, по всій території України застосують графіки погодинних відключень з 15 до 23 години, повідомили в Укренерго. 

Причина – зростання споживання електроенергії через спеку.

Об’єктам критичної інфраструктури не обмежуватимуть споживання.

Читайте також: Аварійні відключення світла застосували у Харкові – Укренерго

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Ексмера Куп’янська Мацегору продовжать судити, попри заяви у РФ про смерть
Ексмера Куп’янська Мацегору продовжать судити, попри заяви у РФ про смерть
11.06.2024, 18:45
США та Британія вражені «жадобою владою» помічника Зеленського Єрмака – Times
США та Британія вражені «жадобою владою» помічника Зеленського Єрмака – Times
09.06.2024, 13:17
Завтра світло на Харківщині відключатимуть за графіком із 15 до 23 години
Завтра світло на Харківщині відключатимуть за графіком із 15 до 23 години
11.06.2024, 18:14
Зруйновані Липці: захисники України показали свою фортецю (відео)
Зруйновані Липці: захисники України показали свою фортецю (відео)
11.06.2024, 10:24
€25 млн кредиту на підготовку до зими отримає Харків від ЄБРР
€25 млн кредиту на підготовку до зими отримає Харків від ЄБРР
11.06.2024, 17:40
Mirage 2000 vs. F-16. Чим відрізняються винищувачі, які очікує Україна – VA
Mirage 2000 vs. F-16. Чим відрізняються винищувачі, які очікує Україна – VA
11.06.2024, 16:59

Новини за темою:

16:25
Аварійні відключення світла застосували у Харкові – Укренерго
11:33
Сьогодні світло на Харківщині не вимикатимуть – Укренерго
21:48
У 12 областях, серед яких Харківщина, аварійні відключення світла — Укренерго
19:23
Завтра на Харківщині вимикатимуть світло за графіком увесь день – Укренерго
22:31
Аварійні відключення задіяли на Харківщині – «Укренерго»

Ви читали новину: «Завтра світло на Харківщині відключатимуть за графіком із 15 до 23 години»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 11 Червня 2024 в 18:14;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Завтра, 12 червня, по всій території України застосують графіки погодинних відключень з 15 до 23 години, повідомили в Укренерго. ".