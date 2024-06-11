Завтра світло на Харківщині відключатимуть за графіком із 15 до 23 години

Завтра, 12 червня, по всій території України застосують графіки погодинних відключень з 15 до 23 години, повідомили в Укренерго.

Причина – зростання споживання електроенергії через спеку.

Об’єктам критичної інфраструктури не обмежуватимуть споживання.