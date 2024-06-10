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Аварійні відключення світла застосували у Харкові – Укренерго

Суспільство 16:25   10.06.2024
Оксана Якушко
Аварійні відключення світла застосували у Харкові – Укренерго

Сьогодні, 10 червня, у Харкові тривають аварійні відключення світла для всіх користувачів, повідомили в Укренерго. 

“Причини – технічні ускладнення в магістральній мережі. Обсяг аварійних відключень незначний”, – повідомили в Укренерго.

Читайте також: Опубліковано новий графік відключень світла у Харкові й області на 8-14 червня

Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 10 Червня 2024 в 16:25;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Сегодня, 10 июня, в Харькове задействовали аварийные отключения света для всех пользователей, сообщили в Укрэнерго. ".