Аварійні відключення світла застосували у Харкові – Укренерго
Сьогодні, 10 червня, у Харкові тривають аварійні відключення світла для всіх користувачів, повідомили в Укренерго.
“Причини – технічні ускладнення в магістральній мережі. Обсяг аварійних відключень незначний”, – повідомили в Укренерго.
Читайте також: Опубліковано новий графік відключень світла у Харкові й області на 8-14 червня
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- Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: електроенергія, НЭК "Укрэнерго", отключение света, отключение электричества, світло, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 10 Червня 2024 в 16:25;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Сегодня, 10 июня, в Харькове задействовали аварийные отключения света для всех пользователей, сообщили в Укрэнерго. ".