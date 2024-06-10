Аварійні відключення світла застосували у Харкові – Укренерго

Сьогодні, 10 червня, у Харкові тривають аварійні відключення світла для всіх користувачів, повідомили в Укренерго.

“Причини – технічні ускладнення в магістральній мережі. Обсяг аварійних відключень незначний”, – повідомили в Укренерго.