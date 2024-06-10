Аварийные отключения света применили в Харькове — Укрэнерго
Сегодня, 10 июня, в Харькове задействовали аварийные отключения света для всех пользователей, сообщили в Укрэнерго.
«Причины — технические неполадки в магистральной сети. Объем аварийных отключений незначительный», — сообщили в Укрэнерго.
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- Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: НЭК "Укрэнерго", отключение света, отключение электричества, світло, свет, Харьков, электроэнергия;
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- • Дата публикации материала: 10 июня 2024 в 16:25;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Сегодня, 10 июня, в Харькове задействовали аварийные отключения света для всех пользователей, сообщили в Укрэнерго. ".