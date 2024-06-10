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Аварийные отключения света применили в Харькове — Укрэнерго

Общество 16:25   10.06.2024
Оксана Якушко
Аварийные отключения света применили в Харькове — Укрэнерго

Сегодня, 10 июня, в Харькове задействовали аварийные отключения света для всех пользователей, сообщили в Укрэнерго. 

«Причины — технические неполадки в магистральной сети. Объем аварийных отключений незначительный», — сообщили  в Укрэнерго.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 10 июня 2024 в 16:25;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Сегодня, 10 июня, в Харькове задействовали аварийные отключения света для всех пользователей, сообщили в Укрэнерго. ".