Погубил рыбы на более 30 тыс. грн: в Харькове поймали браконьера
Фото: Харьковский рыбоохранный патруль
11 июня около 04:00 на Журавлевском водохранилище в Харькове разоблачили браконьера.
Как сообщает Харьковский рыбоохранный патруль, мужчина рыбачил запрещенным орудием ловли, а именно одной сеткой. Нарушитель выловил 17 экземпляров карася серебристого и три экземпляра лини. Общий вес незаконно добытых водных биоресурсов составил 4 кг.
Специалисты оценили ущерб в 31 671 гривен. На нарушителя составили протокол по ч. 4 ст. 85 КУпАП. Рыбу, запрещенное орудие ловли и лодку у мужчины изъяли.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: браконьер, карась, патруль, погубил, рыба, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 12 июня 2024 в 15:55;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "11 июня около 04:00 на Журавлевском водохранилище в Харькове разоблачили браконьера.".