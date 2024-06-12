Погубил рыбы на более 30 тыс. грн: в Харькове поймали браконьера

11 июня около 04:00 на Журавлевском водохранилище в Харькове разоблачили браконьера.

Как сообщает Харьковский рыбоохранный патруль, мужчина рыбачил запрещенным орудием ловли, а именно одной сеткой. Нарушитель выловил 17 экземпляров карася серебристого и три экземпляра лини. Общий вес незаконно добытых водных биоресурсов составил 4 кг.

Специалисты оценили ущерб в 31 671 гривен. На нарушителя составили протокол по ч. 4 ст. 85 КУпАП. Рыбу, запрещенное орудие ловли и лодку у мужчины изъяли.