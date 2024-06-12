Погубив риби на понад 30 тис. грн: у Харкові піймали браконьєра

11 червня близько 04:00 на Журавлівському водосховищі у Харкові викрили браконьєра.

Як повідомляє Харківський рибоохоронний патруль, чоловік рибалив забороненим знаряддям лову, а саме однією сіткою з льоси. Порушник виловив 17 екземплярів карася сріблястого та три екземпляри лина. Загальна вага незаконно добутих водних біоресурсів становила 4 кг.

Фахівці оцінили збитки у 31 671 гривень. На порушника склали протокол за ч. 4 ст. 85 КУпАП. Рибу, заборонене знаряддя лову та човен у чоловіка вилучили.