Погубив риби на понад 30 тис. грн: у Харкові піймали браконьєра
Фото: Харківський рибоохоронний патруль
11 червня близько 04:00 на Журавлівському водосховищі у Харкові викрили браконьєра.
Як повідомляє Харківський рибоохоронний патруль, чоловік рибалив забороненим знаряддям лову, а саме однією сіткою з льоси. Порушник виловив 17 екземплярів карася сріблястого та три екземпляри лина. Загальна вага незаконно добутих водних біоресурсів становила 4 кг.
Фахівці оцінили збитки у 31 671 гривень. На порушника склали протокол за ч. 4 ст. 85 КУпАП. Рибу, заборонене знаряддя лову та човен у чоловіка вилучили.
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- • Дата публікації матеріалу: 12 Червня 2024 в 15:55;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "11 червня близько 04:00 на Журавлівському водосховищі у Харкові викрили браконьєра.".