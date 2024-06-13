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13 боев на Купянском и 5 на Харьковском направлениях – Генштаб ВСУ

Происшествия 00:10   13.06.2024
Оксана Якушко
13 боев на Купянском и 5 на Харьковском направлениях – Генштаб ВСУ Фото: Генштаб ВСУ

На Купянском направлении россияне активно наступали у Синьковки, Петропавловки, Новоосинового, Песчаного и Мясожаровки, сообщил Генштаб ВСУ.

Девять из 13 атак завершились неудачей для противника, еще продолжаются бои у Петропавловки, Песчаного и Мясожаровки. Ситуация контролируемая.

На Харьковском направлении прошли пять боев. Попытки врага приблизиться к позициям ВСУ возле Липцев, Волчанска и Тихого успеха не имели.

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Автор: Оксана Якушко
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13 боев на Купянском и 5 на Харьковском направлениях – Генштаб ВСУ
13 боев на Купянском и 5 на Харьковском направлениях – Генштаб ВСУ
13.06.2024, 00:10

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  • • Дата публикации материала: 13 июня 2024 в 00:10;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Купянском направлении россияне активно наступали у Синьковки, Петропавловки, Новоосинового, Песчаного и Мясожаровки, сообщил Генштаб ВСУ.".