13 боев на Купянском и 5 на Харьковском направлениях – Генштаб ВСУ

На Купянском направлении россияне активно наступали у Синьковки, Петропавловки, Новоосинового, Песчаного и Мясожаровки, сообщил Генштаб ВСУ.

Девять из 13 атак завершились неудачей для противника, еще продолжаются бои у Петропавловки, Песчаного и Мясожаровки. Ситуация контролируемая.

На Харьковском направлении прошли пять боев. Попытки врага приблизиться к позициям ВСУ возле Липцев, Волчанска и Тихого успеха не имели.