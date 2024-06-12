На Купянском направлении россияне активизировались возле Тернов – Генштаб ВСУ
Фото: Генштаб ВСУ
На Купянском направлении всего за день произошло 12 боев, 5 из которых еще продолжаются, сообщил Генштаб ВСУ.
На Харьковском направлении россияне пять раз пытались продвинуться вперед. Они потеряли во время штурмов более 90 военнослужащих. Уничтожены одна боевая бронированная машина, одна артсистема, пять единиц автомобильной техники и одна единица специальной. Повреждены шесть артиллерийских систем, один автомобиль и шесть единиц специальной техники.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: атака, бой, Генштаб ВСУ, купянское направление, россияне, Харьковское направление, штурм;
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- • Дата публикации материала: 12 июня 2024 в 20:55;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Купянском направлении всего за день произошло 12 боев, 5 из которых еще продолжаются, сообщил Генштаб ВСУ.".