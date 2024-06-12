На Купянском направлении россияне активизировались возле Тернов – Генштаб ВСУ

На Купянском направлении всего за день произошло 12 боев, 5 из которых еще продолжаются, сообщил Генштаб ВСУ.

На Харьковском направлении россияне пять раз пытались продвинуться вперед. Они потеряли во время штурмов более 90 военнослужащих. Уничтожены одна боевая бронированная машина, одна артсистема, пять единиц автомобильной техники и одна единица специальной. Повреждены шесть артиллерийских систем, один автомобиль и шесть единиц специальной техники.