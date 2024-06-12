Live
  • Ср 12.06.2024
  • Харьков  +31°С
  • USD 40.52
  • EUR 43.46

Бои в районах Волчанска и Тихого, атаки на Купянском направлении – ГШ на 13:00

Общество 14:43   12.06.2024
Виктория Яковенко
Бои в районах Волчанска и Тихого, атаки на Купянском направлении – ГШ на 13:00 Фото: Генштаб ВСУ

На Харьковском направлении продолжаются боестолкновения в районах Волчанска и Тихого, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 13:00.

На Купянском направлении враг сегодня атаковал пять раз. Две атаки в районах Петропавловки и Песчаного еще продолжаются.

Также вблизи Петропавловки оккупанты использовали КАБы.

Читайте также: Военный ВСУ рассказал, что мешает штурмам оккупантов в Волчанске

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Гроза, шквал и град: стихия может разгуляться на Харьковщине 12 июня
Гроза, шквал и град: стихия может разгуляться на Харьковщине 12 июня
12.06.2024, 12:09
Главные новости Харькова 12.06: Сырский, «Ахиллес» и ISW о ситуации на фронте
Главные новости Харькова 12.06: Сырский, «Ахиллес» и ISW о ситуации на фронте
12.06.2024, 14:47
Терехов возвращается из Берлина: о чем для Харькова договорился мэр (подробно)
Терехов возвращается из Берлина: о чем для Харькова договорился мэр (подробно)
12.06.2024, 12:39
Военный ВСУ рассказал, что мешает штурмам оккупантов в Волчанске
Военный ВСУ рассказал, что мешает штурмам оккупантов в Волчанске
12.06.2024, 13:50
На Харьковщине открылась еще одна «Рулька»
На Харьковщине открылась еще одна «Рулька»
11.06.2024, 10:10
Новый Генплан Харькова определит жизнь города на 100 лет вперед
Новый Генплан Харькова определит жизнь города на 100 лет вперед
11.06.2024, 16:28

Новости по теме:

13:47
Враг активизировался на Харьковском направлении – Генштаб ВСУ на 13:00
15:57
Удары КАБ, штурм в районе Волчанска, атаки на Купянщине: Генштаб на 15:00
11:29
ГШ: на Харьковском направлении РФ перегруппировывается, на Купянском – атакует
15:14
РФ забрасывает Харьковщину КАБ, атакует в районе Липцев – ГШ на 14:00
12:59
Не так много у них времени, чтобы покинуть Волчанск — Коваленко о ресурсах РФ

Вы читали новость: «Бои в районах Волчанска и Тихого, атаки на Купянском направлении – ГШ на 13:00»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 12 июня 2024 в 14:43;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковском направлении продолжаются боестолкновения в районах Волчанска и Тихого, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 13:00.".