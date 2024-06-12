Бои в районах Волчанска и Тихого, атаки на Купянском направлении – ГШ на 13:00

На Харьковском направлении продолжаются боестолкновения в районах Волчанска и Тихого, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 13:00.

На Купянском направлении враг сегодня атаковал пять раз. Две атаки в районах Петропавловки и Песчаного еще продолжаются.

Также вблизи Петропавловки оккупанты использовали КАБы.