Бои в районах Волчанска и Тихого, атаки на Купянском направлении – ГШ на 13:00
Фото: Генштаб ВСУ
На Харьковском направлении продолжаются боестолкновения в районах Волчанска и Тихого, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 13:00.
На Купянском направлении враг сегодня атаковал пять раз. Две атаки в районах Петропавловки и Песчаного еще продолжаются.
Также вблизи Петропавловки оккупанты использовали КАБы.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: атаки, бои, ВСУ, Генштаб ВСУ, Купянское, направление, харьковское;
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- • Дата публикации материала: 12 июня 2024 в 14:43;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковском направлении продолжаются боестолкновения в районах Волчанска и Тихого, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 13:00.".