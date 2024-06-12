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Бої в районах Вовчанська і Тихого, атаки на Куп’янському напрямку: дані ГШ

Суспільство 14:43   12.06.2024
Вікторія Яковенко
Бої в районах Вовчанська і Тихого, атаки на Куп’янському напрямку: дані ГШ Фото: Генштаб ЗСУ

На Харківському напрямку тривають боєзіткнення в районах Вовчанська та Тихого, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 13:00.

На Куп’янському напрямку ворог сьогодні атакував п’ять разів, дві з них – в районах Петропавлівки та Піщаного, ще тривають.

Також поблизу Петропавлівки окупанти використали КАБи.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 12 Червня 2024 в 14:43;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківському напрямку тривають боєзіткнення в районах Вовчанська та Тихого, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 13:00.".