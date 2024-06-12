Бої в районах Вовчанська і Тихого, атаки на Куп’янському напрямку: дані ГШ

На Харківському напрямку тривають боєзіткнення в районах Вовчанська та Тихого, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 13:00.

На Куп’янському напрямку ворог сьогодні атакував п’ять разів, дві з них – в районах Петропавлівки та Піщаного, ще тривають.

Також поблизу Петропавлівки окупанти використали КАБи.