Бої в районах Вовчанська і Тихого, атаки на Куп’янському напрямку: дані ГШ
Фото: Генштаб ЗСУ
На Харківському напрямку тривають боєзіткнення в районах Вовчанська та Тихого, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 13:00.
На Куп’янському напрямку ворог сьогодні атакував п’ять разів, дві з них – в районах Петропавлівки та Піщаного, ще тривають.
Також поблизу Петропавлівки окупанти використали КАБи.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: атаки, бои, Генштаб ЗСУ, ЗСУ, Купянское, направлення, харьковское;
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- • Дата публікації матеріалу: 12 Червня 2024 в 14:43;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківському напрямку тривають боєзіткнення в районах Вовчанська та Тихого, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 13:00.".