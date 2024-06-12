На Куп’янському напрямку росіяни активізувалися біля Тернів – Генштаб ЗСУ
На Куп’янському напрямку всього за день сталося 12 боїв, 5 з яких ще продовжуються, повідомив Генштаб ЗСУ.
На Харківському напрямку росіяни 5 разів намагалися просунутися вперед. Вони втратили під час штурмів понад 90 військовослужбовців. Знищено одну бойову броньовану машину, одну артсистему, п’ять одиниць автомобільної техніки та одну одиницю спеціальної. Пошкоджені шість артилерійських систем, один автомобіль та шість одиниць спеціальної техніки.
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- Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: атака, бой, Генштаб ЗСУ, купянское направление, росіяни, Харьковское направление, штурм;
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- • Дата публікації матеріалу: 12 Червня 2024 в 20:55;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Куп’янському напрямку всього за день сталося 12 боїв, 5 з яких ще продовжуються, повідомив Генштаб ЗСУ.".