13 боїв на Куп’янському та 5 на Харківському напрямках – Генштаб ЗСУ

На Куп’янському напрямку росіяни активно наступали біля Синьківки, Петропавлівки, Новоосинового, Піщаного та М’ясожарівки, повідомив Генштаб ЗСУ.

Дев’ять з 13 атак завершилися невдачею для противника, ще тривають бої біля Петропавлівки, Піщаного та М’ясожарівки. Ситуація контрольована.

На Харківському напрямку відбулись п’ять боїв. Спроби ворога наблизитися до наших позицій в районах Липців, Вовчанська та Тихого успіху не мали.