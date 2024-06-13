13 боїв на Куп’янському та 5 на Харківському напрямках – Генштаб ЗСУ
На Куп’янському напрямку росіяни активно наступали біля Синьківки, Петропавлівки, Новоосинового, Піщаного та М’ясожарівки, повідомив Генштаб ЗСУ.
Дев’ять з 13 атак завершилися невдачею для противника, ще тривають бої біля Петропавлівки, Піщаного та М’ясожарівки. Ситуація контрольована.
На Харківському напрямку відбулись п’ять боїв. Спроби ворога наблизитися до наших позицій в районах Липців, Вовчанська та Тихого успіху не мали.
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- Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: бой, Генштаб ЗСУ, купянское направление, росіяни, Харьковское направление, штурм;
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- • Дата публікації матеріалу: 13 Червня 2024 в 00:10;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Куп’янському напрямку росіяни активно наступали біля Синьківки, Петропавлівки, Новоосинового, Піщаного та М’ясожарівки, повідомив Генштаб ЗСУ.".