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13 боїв на Куп’янському та 5 на Харківському напрямках – Генштаб ЗСУ

Події 00:10   13.06.2024
Оксана Якушко
13 боїв на Куп’янському та 5 на Харківському напрямках – Генштаб ЗСУ

На Куп’янському напрямку росіяни активно наступали біля Синьківки, Петропавлівки, Новоосинового, Піщаного та М’ясожарівки, повідомив Генштаб ЗСУ.

Дев’ять з 13 атак завершилися невдачею для противника, ще тривають бої біля Петропавлівки, Піщаного та М’ясожарівки. Ситуація контрольована.

На Харківському напрямку відбулись п’ять боїв. Спроби ворога наблизитися до наших позицій в районах Липців, Вовчанська та Тихого успіху не мали.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 13 Червня 2024 в 00:10;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Куп’янському напрямку росіяни активно наступали біля Синьківки, Петропавлівки, Новоосинового, Піщаного та М’ясожарівки, повідомив Генштаб ЗСУ.".