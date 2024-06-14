ДТП под Харьковом: автомобиль врезался в остановку, есть пострадавшие

Незначительные телесные повреждения в результате ДТП получили водитель и пассажир автомобиля, сообщили в Нацполиции.

14 июня на трассе Киев-Харьков возле города Люботин автомобиль KIA не справился с управлением и врезался в остановку общественного транспорта.

Судя по фото с места ДТП, бетонная остановка после столкновения с автомобилем рухнула.

В результате ДТП телесные повреждения получили 25-летний водитель и 16-летняя девушка, их отвезли в больницу. После оказания медицинской помощи их отпустили.