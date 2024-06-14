ДТП под Харьковом: автомобиль врезался в остановку, есть пострадавшие
Фото: Нацполиция
Незначительные телесные повреждения в результате ДТП получили водитель и пассажир автомобиля, сообщили в Нацполиции.
14 июня на трассе Киев-Харьков возле города Люботин автомобиль KIA не справился с управлением и врезался в остановку общественного транспорта.
Судя по фото с места ДТП, бетонная остановка после столкновения с автомобилем рухнула.
В результате ДТП телесные повреждения получили 25-летний водитель и 16-летняя девушка, их отвезли в больницу. После оказания медицинской помощи их отпустили.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: авария, автомобиль, ДТП, Люботин, машина, остановка, Харьков, Харьковская область;
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- • Дата публикации материала: 14 июня 2024 в 18:58;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Незначительные телесные повреждения в результате ДТП получили водитель и пассажир автомобиля, сообщили в Нацполиции.".