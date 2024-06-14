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ДТП під Харковом: автівка врізалась в зупинку, є постраждалі

Події 18:58   14.06.2024
Оксана Якушко
ДТП під Харковом: автівка врізалась в зупинку, є постраждалі

Незначні тілесні ушкодження внаслідок ДТП отримали водій та пасажир автомобіля, повідомили у Нацполіції.

14 червня на трасі «Київ-Харків» біля міста Люботин автомобіль «KIA» не впорався з керуванням та врізався у зупинку громадського транспорту.

Судячи з фото з місця ДТП, бетонна зупинка після зіткнення з автомобілем завалилася.

В результаті ДТП тілесні ушкодження отримали 25-річний водій та 16-річна дівчина, їх відвезли до лікарні. Після надання медичної допомоги їх відпустили.

Фото: Нацполіція

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 14 Червня 2024 в 18:58;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Незначительные телесные повреждения в результате ДТП получили водитель и пассажир автомобиля, сообщили в Нацполиции.".