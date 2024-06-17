Теплее, но может дождить: прогноз погоды в Харькове и области на 18 июня

Во вторник, 18 июня, в Харькове и области — облачно с прояснениями. Возможен кратковременный дождь, днем по области местами гроза.

В Харькове ночью термометры будут показывать от 16 до 18 градусов, днем — 25 — 27, сообщает Региональный центр по гидрометеорологии.

По области ночью температура составит от 14 до 19 градусов, днем — 23 — 28 градусов.

Ветер северо-западный — 7 — 12 м/с.