Теплее, но может дождить: прогноз погоды в Харькове и области на 18 июня
Фото: Василий Голосный
Во вторник, 18 июня, в Харькове и области — облачно с прояснениями. Возможен кратковременный дождь, днем по области местами гроза.
В Харькове ночью термометры будут показывать от 16 до 18 градусов, днем — 25 — 27, сообщает Региональный центр по гидрометеорологии.
По области ночью температура составит от 14 до 19 градусов, днем — 23 — 28 градусов.
Ветер северо-западный — 7 — 12 м/с.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: дождь, июнь, погода, прогноз, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 17 июня 2024 в 20:46;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Во вторник, 18 июня, в Харькове и области — облачно с прояснениями. Возможен кратковременный дождь, днем по области местами гроза.".