Live
  • Пн 17.06.2024
  • Харків  +18°С
  • USD 40.65
  • EUR 43.48

Тепліше, але може дощити: прогноз погоди в Харкові та області на 18 червня

Суспільство 20:46   17.06.2024
Олена Нагорна
Тепліше, але може дощити: прогноз погоди в Харкові та області на 18 червня Фото: Василь Голосний

У вівторок, 18 червня, у Харкові та області – хмарно з проясненнями. Можливий короткочасний дощ, удень по області місцями гроза.

У Харкові вночі термометри показуватимуть від 16 до 18 градусів, удень – 25 – 27, повідомляє Регіональний центр із гідрометеорології.

По області вночі температура становитиме від 14 до 19 градусів, вдень – 23 – 28 градусів.

Вітер північно-західний – 7 – 12 м/с.

Читайте також: Сьогодні 17 червня: яке свято та день в історії

Автор: Олена Нагорна
Популярно
Тепліше, але може дощити: прогноз погоди в Харкові та області на 18 червня
Тепліше, але може дощити: прогноз погоди в Харкові та області на 18 червня
17.06.2024, 20:46
Як харків’янам сплатити послуги з доставки природного газу: інструкція
Як харків’янам сплатити послуги з доставки природного газу: інструкція
17.06.2024, 10:03
Дев’ять атак провів ворог біля Вовчанська та Липців і втратив сотню солдатів
Дев’ять атак провів ворог біля Вовчанська та Липців і втратив сотню солдатів
17.06.2024, 20:19
“Це жахливі події”: Терехов назвав кількість жертв обстрілів Харкова у травні
“Це жахливі події”: Терехов назвав кількість жертв обстрілів Харкова у травні
17.06.2024, 19:54
Чи є “котел” на Агрегатному у Вовчанську: дані ISW, DeepState та Машовця
Чи є “котел” на Агрегатному у Вовчанську: дані ISW, DeepState та Машовця
17.06.2024, 07:31
Головні новини Харкова 17.06: вночі був “приліт”, фронт, діють графіки
Головні новини Харкова 17.06: вночі був “приліт”, фронт, діють графіки
17.06.2024, 20:26

Новини за темою:

19:37
Дощі продовжаться в понеділок: погода в Харкові та області на 17 червня
12:32
Небезпечна погода буде в Харкові й у понеділок – попередження синоптиків
20:41
Дощ, гроза та шквал: прогноз погоди в Харкові та області на 16 червня
15:38
Про небезпечну погоду в неділю на Харківщини попередили синоптики
12:40
На Харків та область суне циклон: кількість опадів може перевищити норму

Ви читали новину: «Тепліше, але може дощити: прогноз погоди в Харкові та області на 18 червня»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 17 Червня 2024 в 20:46;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У вівторок, 18 червня, у Харкові та області – хмарно з проясненнями. Можливий короткочасний дощ, удень по області місцями гроза".