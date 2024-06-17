Тепліше, але може дощити: прогноз погоди в Харкові та області на 18 червня

У вівторок, 18 червня, у Харкові та області – хмарно з проясненнями. Можливий короткочасний дощ, удень по області місцями гроза.

У Харкові вночі термометри показуватимуть від 16 до 18 градусів, удень – 25 – 27, повідомляє Регіональний центр із гідрометеорології.

По області вночі температура становитиме від 14 до 19 градусів, вдень – 23 – 28 градусів.

Вітер північно-західний – 7 – 12 м/с.