Работы отменили: троллейбусы в Харькове будут ходить по привычному маршруту

18 и 19 июня троллейбусы №3 и 7 поедут по основным маршрутам – по техническим причинам отменили плановые работы по обрезке деревьев на Индустриальном проспекте.

Кроме этого, в Харьковском горсовете отметили, что ограничение движения транспорта на Индустриальном проспекте также не применяется.

Напомним, ранее планировалось, что 18 и 19 июня с 10:00 до 14:00 троллейбусы не будут ходить по Индустриальному проспекту и Александровскому проспекту, на участке от улицы Ощепкова до улицы 12 Апреля.