Работы отменили: троллейбусы в Харькове будут ходить по привычному маршруту
Фото: Харьковский горсовет
18 и 19 июня троллейбусы №3 и 7 поедут по основным маршрутам – по техническим причинам отменили плановые работы по обрезке деревьев на Индустриальном проспекте.
Кроме этого, в Харьковском горсовете отметили, что ограничение движения транспорта на Индустриальном проспекте также не применяется.
Напомним, ранее планировалось, что 18 и 19 июня с 10:00 до 14:00 троллейбусы не будут ходить по Индустриальному проспекту и Александровскому проспекту, на участке от улицы Ощепкова до улицы 12 Апреля.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: деревья, міськрада, маршрут, обрезка, троллейбусы, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 18 июня 2024 в 12:07;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "18 и 19 июня троллейбусы №3 и 7 поедут по основным маршрутам – по техническим причинам отменили плановые работы по обрезке деревьев на Индустриальном проспекте.".