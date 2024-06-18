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Работы отменили: троллейбусы в Харькове будут ходить по привычному маршруту

Общество 12:07   18.06.2024
Виктория Яковенко
Работы отменили: троллейбусы в Харькове будут ходить по привычному маршруту Фото: Харьковский горсовет

18 и 19 июня троллейбусы №3 и 7 поедут по основным маршрутам – по техническим причинам отменили плановые работы по обрезке деревьев на Индустриальном проспекте.

Кроме этого, в Харьковском горсовете отметили, что ограничение движения транспорта на Индустриальном проспекте также не применяется.

Напомним, ранее планировалось, что 18 и 19 июня с 10:00 до 14:00 троллейбусы не будут ходить по Индустриальному проспекту и Александровскому проспекту, на участке от улицы Ощепкова до улицы 12 Апреля.

Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 18 июня 2024 в 12:07;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "18 и 19 июня троллейбусы №3 и 7 поедут по основным маршрутам – по техническим причинам отменили плановые работы по обрезке деревьев на Индустриальном проспекте.".