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Роботи скасували: тролейбуси у Харкові ходитимуть за звичним маршрутом

Суспільство 12:07   18.06.2024
Вікторія Яковенко
Роботи скасували: тролейбуси у Харкові ходитимуть за звичним маршрутом Фото: Харківська міськрада

18 та 19 червня тролейбуси №3 та 7 поїдуть за основними маршрутами – з технічних причин скасували планові роботи з обрізки дерев на проспекті Індустріальному.

Крім цього, у Харківській міськраді зазначили, що обмеження руху транспорту на проспекті Індустріальному також не застосовується.

Нагадаємо, раніше планувалося, що 18 та 19 червня з 10:00 до 14:00 тролейбуси не ходитимуть на проспекті Індустріальному та проспекті Олександрівському, на ділянці від вулиці Ощепкова до вулиці 12 Квітня.

Автор: Вікторія Яковенко
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Ви читали новину: «Роботи скасували: тролейбуси у Харкові ходитимуть за звичним маршрутом»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

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  • • Дата публікації матеріалу: 18 Червня 2024 в 12:07;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "18 та 19 червня тролейбуси №3 та 7 поїдуть за основними маршрутами – з технічних причин скасували планові роботи з обрізки дерев на проспекті Індустріальному.".