Роботи скасували: тролейбуси у Харкові ходитимуть за звичним маршрутом
Фото: Харківська міськрада
18 та 19 червня тролейбуси №3 та 7 поїдуть за основними маршрутами – з технічних причин скасували планові роботи з обрізки дерев на проспекті Індустріальному.
Крім цього, у Харківській міськраді зазначили, що обмеження руху транспорту на проспекті Індустріальному також не застосовується.
Нагадаємо, раніше планувалося, що 18 та 19 червня з 10:00 до 14:00 тролейбуси не ходитимуть на проспекті Індустріальному та проспекті Олександрівському, на ділянці від вулиці Ощепкова до вулиці 12 Квітня.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: деревья, міськрада, маршрут, обрезка, троллейбусы, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 18 Червня 2024 в 12:07;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "18 та 19 червня тролейбуси №3 та 7 поїдуть за основними маршрутами – з технічних причин скасували планові роботи з обрізки дерев на проспекті Індустріальному.".