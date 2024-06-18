Роботи скасували: тролейбуси у Харкові ходитимуть за звичним маршрутом

18 та 19 червня тролейбуси №3 та 7 поїдуть за основними маршрутами – з технічних причин скасували планові роботи з обрізки дерев на проспекті Індустріальному.

Крім цього, у Харківській міськраді зазначили, що обмеження руху транспорту на проспекті Індустріальному також не застосовується.

Нагадаємо, раніше планувалося, що 18 та 19 червня з 10:00 до 14:00 тролейбуси не ходитимуть на проспекті Індустріальному та проспекті Олександрівському, на ділянці від вулиці Ощепкова до вулиці 12 Квітня.