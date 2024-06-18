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Жара усилится, без осадков: прогноз погоды в Харькове и области на 19 июня

Общество 22:16   18.06.2024
Елена Нагорная
Жара усилится, без осадков: прогноз погоды в Харькове и области на 19 июня Фото: Василий Голосный

В среду, 19 июня, в Харькове и области — переменная облачность, без осадков.

В Харькове ночью термометры будут показывать от 16 до 18 градусов, днем — 27 — 29, сообщает Региональный центр по гидрометеорологии.

По области ночью температура составит от 13 до 18 градусов, днем — 26 — 31 градус.

Ветер северо-западный — 7 — 12 м/с.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 18 июня 2024 в 22:16;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В среду, 19 июня, в Харькове и области — переменная облачность, без осадков.".