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Спека посилиться, без опадів: прогноз погоди в Харкові та області на 19 червня

Суспільство 22:16   18.06.2024
Олена Нагорна
Спека посилиться, без опадів: прогноз погоди в Харкові та області на 19 червня Фото: Василь Голосний

У середу, 19 червня, у Харкові та області – мінлива хмарність, без опадів.

У Харкові вночі термометри показуватимуть від 16 до 18 градусів, удень – 27 – 29, повідомляє Регіональний центр із гідрометеорології.

По області вночі температура становитиме від 13 до 18 градусів, вдень – 26 – 31 градус.

Вітер північно-західний – 7 – 12 м/с.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 18 Червня 2024 в 22:16;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У середу, 19 червня, у Харкові та області – мінлива хмарність, без опадів".