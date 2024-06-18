Спека посилиться, без опадів: прогноз погоди в Харкові та області на 19 червня

У середу, 19 червня, у Харкові та області – мінлива хмарність, без опадів.

У Харкові вночі термометри показуватимуть від 16 до 18 градусів, удень – 27 – 29, повідомляє Регіональний центр із гідрометеорології.

По області вночі температура становитиме від 13 до 18 градусів, вдень – 26 – 31 градус.

Вітер північно-західний – 7 – 12 м/с.