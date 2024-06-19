Анализируют все подразделения СОУ, стоявшие на первой линии — Синегубов
Начальник ХОВА Олег Синегубов в интервью «Укринформу» ответил на вопросы о прорыве РФ через границу на Харьковщине в мае и «отступлении» отдельных подразделения Сил обороны.
«Будем говорить не об уходе или оставлении позиций, говорим о маневрировании. Если было маневрирование, то, конечно, оно должно происходить в полной координации с теми, кто держит правый и левый фланги. Это знают абсолютно все военные, знают все военные эксперты. Да, были определенные неувязки, были определенные неуместности, учитывая то, что и произошло по отдельным направлениям. Дождемся всех выводов расследования о причинах, факторах, возводились ли там какие-либо укрепления, не возводились ли, и если были укрепления, как действовали те или иные военные подразделения. Анализируются все подразделения, стоявшие на первой линии», — сказал Синегубов, отвечая на вопрос об отходе отдельных подразделений СОУ с передовой в первые дни повторного вторжения РФ на Харьковщину.
Начальник ХОВА подчеркнул, что в этих событиях сейчас разбирается Государственное бюро расследований и стоит дождаться выводов следствия.
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«Я думаю, что они прокомментируют, и общество получит ответ, почему враг смог продвинуться вглубь нашей территории на достаточно существенное расстояние», — отметил Синегубов.
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- • Дата публикации материала: 19 июня 2024 в 09:32;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов в интервью «Укринформу» ответил на вопросы о прорыве РФ через границу на Харьковщине в мае и «отступлении» отдельных подразделения Сил обороны".