Аналізують усі підрозділи СОУ, які стояли на першій лінії – Синєгубов
Начальник ХОВА Олег Синєгубов в інтерв’ю “Укрінформу” відповів на питання про прорив РФ через кордон на Харківщині у травні та “відступ” окремих підрозділів Сил оборони.
“Будемо говорити не про відхід або залишення позицій, говоримо про маневрування. Якщо було маневрування, то, звичайно, воно має відбуватися у повній координації з тими, хто тримає правий і лівий фланги. Це знають абсолютно всі військові, це знають всі військові експерти. Так, були певні неузгодженості, були певні недоречності, враховуючи те, що й сталося по окремих напрямках. Дочекаємося всіх висновків розслідування про причини, фактори, чи зводилися там якісь укріплення, чи не зводилися, і якщо були укріплення, як діяли ті чи інші військові підрозділи. Аналізуються всі підрозділи, які стояли на першій лінії“, – сказав Синєгубов, відповідаючи на питання про відхід окремих підрозділів СОУ з передової в перші дні повторного вторгнення РФ на Харківщину.
Начальник ХОВА наголосив, що в цих подіях зараз розбирається Державне бюро розслідувань та варто дочекатися висновків слідства.
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“Я думаю, що вони прокоментують, і суспільство отримає відповіді, чому ворог зміг просунутися вглиб нашої території на досить істотну відстань”, – зазначив Синєгубов.
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- Категорії: Події, Суспільство, Харків; Теги: війна, наступ, новини Харкова, сінєгубов, Харьковское направление;
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- • Дата публікації матеріалу: 19 Червня 2024 в 09:32;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ХОВА Олег Синєгубов в інтерв’ю “Укрінформу” відповів на питання про прорив РФ через кордон на Харківщині у травні та “відступ” окремих підрозділів Сил оборони".