Аналізують усі підрозділи СОУ, які стояли на першій лінії – Синєгубов

Начальник ХОВА Олег Синєгубов в інтерв’ю “Укрінформу” відповів на питання про прорив РФ через кордон на Харківщині у травні та “відступ” окремих підрозділів Сил оборони.

“Будемо говорити не про відхід або залишення позицій, говоримо про маневрування. Якщо було маневрування, то, звичайно, воно має відбуватися у повній координації з тими, хто тримає правий і лівий фланги. Це знають абсолютно всі військові, це знають всі військові експерти. Так, були певні неузгодженості, були певні недоречності, враховуючи те, що й сталося по окремих напрямках. Дочекаємося всіх висновків розслідування про причини, фактори, чи зводилися там якісь укріплення, чи не зводилися, і якщо були укріплення, як діяли ті чи інші військові підрозділи. Аналізуються всі підрозділи, які стояли на першій лінії“, – сказав Синєгубов, відповідаючи на питання про відхід окремих підрозділів СОУ з передової в перші дні повторного вторгнення РФ на Харківщину.

Начальник ХОВА наголосив, що в цих подіях зараз розбирається Державне бюро розслідувань та варто дочекатися висновків слідства.

Читайте також: Не все так просто Синєгубов про знищення військових цілей на території РФ

“Я думаю, що вони прокоментують, і суспільство отримає відповіді, чому ворог зміг просунутися вглиб нашої території на досить істотну відстань”, – зазначив Синєгубов.