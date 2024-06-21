График отключения света на Харьковщине распространили в «Харьковоблэнерго»

Новый график почасовых отключений электроэнергии на 22-28 июня был обнародован в «Харьковоблэнерго», более детализированный с названиями населенных пунктов и улиц – в ХОВА.

В таблице с часами отключений красным цветом выделены часы без света для вашей группы, желтым – часы, в которые электроэнергия может исчезнуть из-за оперативных переключений. Зеленым цветом обозначен период, в который свет будет при стабильной ситуации в энергосистеме.

ХОВА распространила документ, где указаны названия населенных пунктов, улиц, очереди и период, в какой промежуток времени не будет света.