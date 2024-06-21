График отключения света на Харьковщине распространили в «Харьковоблэнерго»
Фото: Балаклейская городская военная администрация
Новый график почасовых отключений электроэнергии на 22-28 июня был обнародован в «Харьковоблэнерго», более детализированный с названиями населенных пунктов и улиц – в ХОВА.
В таблице с часами отключений красным цветом выделены часы без света для вашей группы, желтым – часы, в которые электроэнергия может исчезнуть из-за оперативных переключений. Зеленым цветом обозначен период, в который свет будет при стабильной ситуации в энергосистеме.
ХОВА распространила документ, где указаны названия населенных пунктов, улиц, очереди и период, в какой промежуток времени не будет света.
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- Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: АО "Харьковоблэнерго", електрика, отключение электричества, світло, свет, харьковщина, хова, электроэнергия;
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- • Дата публикации материала: 21 июня 2024 в 14:33;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Новый график почасовых отключений электроэнергии на 22-28 июня был обнародован в «Харьковоблэнерго», более детализированный с названиями населенных пунктов и улиц – в ХОВА.".