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График отключения света на Харьковщине распространили в «Харьковоблэнерго»

Общество 14:33   21.06.2024
Оксана Якушко
График отключения света на Харьковщине распространили в «Харьковоблэнерго» Фото: Балаклейская городская военная администрация

Новый график почасовых отключений электроэнергии на 22-28 июня был обнародован в «Харьковоблэнерго», более детализированный с названиями населенных пунктов и улиц – в ХОВА.

В таблице с часами отключений красным цветом выделены часы без света для вашей группы, желтым – часы, в которые электроэнергия может исчезнуть из-за оперативных переключений. Зеленым цветом обозначен период, в который свет будет при стабильной ситуации в энергосистеме.

Фото: Харьковоблэнерго

ХОВА распространила документ, где указаны названия населенных пунктов, улиц, очереди и период, в какой промежуток времени не будет света.

Читайте также: Ночные отключения света могут начаться в Харькове и области: кого коснется

Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 21 июня 2024 в 14:33;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Новый график почасовых отключений электроэнергии на 22-28 июня был обнародован в «Харьковоблэнерго», более детализированный с названиями населенных пунктов и улиц – в ХОВА.".