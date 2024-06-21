Графік відключення світла на Харківщині поширили в «Харківобленерго»
Фото: Балаклійська міська військова адміністрація
Новий графік погодинних відключень електроенергії на 22-28 червня був оприлюднений у «Харківобленерго», більш деталізований із назвами населених пунктів та вулиць – у ХОВА.
До вашої уваги – таблиця з годинами вимкнень. Червоним кольором виділені години без світла для вашої групи, жовтим – години, в які електроенергія може зникнути через оперативні перемикання. Зеленим кольором позначено період, у який світло буде за умови стабільної ситуації в енергосистемі.
ХОВА розповсюдила документ, де зазначені назви населених пунктів, вулиць, черги та період, у який проміжок часу не буде світла.
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- Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: АО "Харьковоблэнерго", електрика, електроенергія, отключение электричества, світло, харківщина, хова;
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- • Дата публікації матеріалу: 21 Червня 2024 в 14:33;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Новий графік погодинних відключень електроенергії на 22-28 червня був оприлюднений у «Харківобленерго», більш деталізований із назвами населених пунктів та вулиць – у ХОВА.".