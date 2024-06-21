Графік відключення світла на Харківщині поширили в «Харківобленерго»

Новий графік погодинних відключень електроенергії на 22-28 червня був оприлюднений у «Харківобленерго», більш деталізований із назвами населених пунктів та вулиць – у ХОВА.

До вашої уваги – таблиця з годинами вимкнень. Червоним кольором виділені години без світла для вашої групи, жовтим – години, в які електроенергія може зникнути через оперативні перемикання. Зеленим кольором позначено період, у який світло буде за умови стабільної ситуації в енергосистемі.

ХОВА розповсюдила документ, де зазначені назви населених пунктів, вулиць, черги та період, у який проміжок часу не буде світла.