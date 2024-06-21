Задержали администратора telegram-канала, засветившего харьковские позиции ВСУ

СБУ задержала 41-летнего блогера из Запорожья. Мужчина администрировал собственный telegram-канал и неоднократно публиковал там информацию о перемещении техники ВСУ. В частности — сообщил о расположении САУ на Харьковском направлении.

«С начала этого года мужчина неоднократно публиковал видеоролики о перемещении по территории Украины боевых бронированных машин, гаубиц и бронетранспортеров. Кроме того, он распространял информацию о размещении на конкретном участке местности на Харьковском направлении самоходной артиллерийской установки, а также о размещении линий оборонных укреплений на Запорожском направлении», — сообщил спикер УСБУ в Харьковской области Владислав Абдула.

Он отметил, что информацию блогер подавал в контексте усиления обороноспособности Украины. Однако россияне могли использовать эти данные, чтобы нанести удары по позициям Сил обороны, и для планирования своих наступлений.

«По данным следствия, указанную информацию мужчина получал от подписчиков своего telegram-канала в личных сообщениях через так называемый бот «предложки», — отметил Абдула.

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Задержали блогера в Запорожье. Доказательства против него собирали оперативники управления СБУ в Харьковской области. Мужчине сообщили о подозрении в несанкционированном распространение информации о перемещении оружия в Украину, движении или расположении ВСУ. Ему грозят до восьми лет тюрьмы. Сейчас следователи устанавливают истинные мотивы блогера и возможные его связи с российскими спецслужбами.