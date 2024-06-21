Live
  • Пт 21.06.2024
  • Харьков  +18°С
  • USD 40.52
  • EUR 43.43

Задержали администратора telegram-канала, засветившего харьковские позиции ВСУ

Общество 10:05   21.06.2024
Оксана Горун
Задержали администратора telegram-канала, засветившего харьковские позиции ВСУ

СБУ задержала 41-летнего блогера из Запорожья. Мужчина администрировал собственный telegram-канал и неоднократно публиковал там информацию о перемещении техники ВСУ. В частности — сообщил о расположении САУ на Харьковском направлении.

«С начала этого года мужчина неоднократно публиковал видеоролики о перемещении по территории Украины боевых бронированных машин, гаубиц и бронетранспортеров. Кроме того, он распространял информацию о размещении на конкретном участке местности на Харьковском направлении самоходной артиллерийской установки, а также о размещении линий оборонных укреплений на Запорожском направлении», — сообщил спикер УСБУ в Харьковской области Владислав Абдула.

Он отметил, что информацию блогер подавал в контексте усиления обороноспособности Украины. Однако россияне могли использовать эти данные, чтобы нанести удары по позициям Сил обороны, и для планирования своих наступлений.

«По данным следствия, указанную информацию мужчина получал от подписчиков своего telegram-канала в личных сообщениях через так называемый бот «предложки», — отметил Абдула.

Читайте также: В Харькове медсестру будут судить за оформление фиктивной инвалидности

Задержали блогера в Запорожье. Доказательства против него собирали оперативники управления СБУ в Харьковской области. Мужчине сообщили о подозрении в  несанкционированном распространение информации о перемещении оружия в Украину, движении или расположении ВСУ. Ему грозят до восьми лет тюрьмы.  Сейчас следователи устанавливают истинные мотивы блогера и возможные его связи с российскими спецслужбами.

Автор: Оксана Горун
Популярно
Россияне мечтали о котле и получили его на Харьковщине, но есть нюанс- эксперт
Россияне мечтали о котле и получили его на Харьковщине, но есть нюанс- эксперт
19.06.2024, 10:49
Главные новости Харькова 21 июня: обстрелы, задержали админа telegram-канала
Главные новости Харькова 21 июня: обстрелы, задержали админа telegram-канала
21.06.2024, 10:12
На Харьковщине появится еще один город: почему это плохо
На Харьковщине появится еще один город: почему это плохо
20.06.2024, 08:26
Политическое давление на СМИ в Украине нарастает — Репортеры без границ
Политическое давление на СМИ в Украине нарастает — Репортеры без границ
21.06.2024, 09:09
Значение Боровой на Харьковщине для россиян и их планы объяснил Коваленко
Значение Боровой на Харьковщине для россиян и их планы объяснил Коваленко
19.06.2024, 22:57
Задержали администратора telegram-канала, засветившего харьковские позиции ВСУ
Задержали администратора telegram-канала, засветившего харьковские позиции ВСУ
21.06.2024, 10:05

Новости по теме:

23:02
Работа Telegram восстановилась после масштабного сбоя
22:15
Не работает Telegram: как в Харькове узнать причину тревоги
21:49
В работе Telegram случился сбой, в Харькове не пришло сообщение о тревоге
11:50
В Украине хотят регулировать Telegram: нардеп сообщил подробности
14:42
Анонімні telegram-канали – це перший виклик для уповноваженого по мові — Ткаченко

Вы читали новость: «Задержали администратора telegram-канала, засветившего харьковские позиции ВСУ»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 21 июня 2024 в 10:05;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "СБУ задержала 41-летнего блогера из Запорожья. Мужчина администрировал собственный telegram-канал и неоднократно публиковал там информацию о перемещении техники ВСУ. В частности — сообщил о расположении САУ на Харьковском направлении".