Live
  • Пт 21.06.2024
  • Харків  +18°С
  • USD 40.52
  • EUR 43.43

Затримали адміністратора телеграм-каналу, який засвітив харківські позиції ЗСУ

Суспільство 10:05   21.06.2024
Оксана Горун
Затримали адміністратора телеграм-каналу, який засвітив харківські позиції ЗСУ

СБУ затримала 41-річного блогера із Запоріжжя. Чоловік адміністрував власний телеграм-канал та неодноразово публікував там інформацію про переміщення техніки ЗСУ. Зокрема – повідомив про розташування САУ на Харківському напрямку.

“Від початку цього року чоловік неодноразово публікував відеоролики про переміщення територією України бойових броньованих машин, гаубиць та бронетранспортерів. Крім цього, він поширював інформацію про розміщення на конкретній ділянці місцевості на Харківському напрямку самохідної артилерійської установки, а також про розміщення ліній оборонних укріплень на Запорізькому напрямку”, – повідомив спікер УСБУ в Харківській області Владислав Абдула.

Він зазначив, що інформацію блогер подавав у контексті посилення обороноздатності України. Однак росіяни могли використати ці дані, щоб завдати ударів по позиціях Сил оборони, та для планування своїх наступів.

“За даними слідства, вказану інформацію чоловік отримував від підписників свого телеграм-каналу в особистих повідомленнях через так званий бот “предложки”, – зазначив Абдула.

Читайте також: У Харкові медсестру судитимуть за оформлення фіктивної інвалідності

Затримали блогера в Запоріжжі. Докази проти нього збирали оперативники управління СБУ в Харківській області. Чоловіку повідомили про підозру в несанкціонованому поширенні інформації про переміщення зброї в Україну, рух або розташування ЗСУ. Йому загрожують до восьми років ув’язнення. Наразі слідчі встановлюють справжні мотиви блогера та можливі його зв’язки з російськими спецслужбами.

Автор: Оксана Горун
Популярно
Затримали адміністратора телеграм-каналу, який засвітив харківські позиції ЗСУ
Затримали адміністратора телеграм-каналу, який засвітив харківські позиції ЗСУ
21.06.2024, 10:05
У Харкові медсестру судитимуть за оформлення фіктивної інвалідності
У Харкові медсестру судитимуть за оформлення фіктивної інвалідності
21.06.2024, 09:30
Політичний тиск на ЗМІ в Україні зростає – Репортери без кордонів
Політичний тиск на ЗМІ в Україні зростає – Репортери без кордонів
21.06.2024, 09:09
Головні новини Харкова 21 червня: як минула ніч, наслідки обстрілів
Головні новини Харкова 21 червня: як минула ніч, наслідки обстрілів
21.06.2024, 10:12
40-50 КАБів “прилітають” на день по селу Липці та його околицях – боєць НГУ
40-50 КАБів “прилітають” на день по селу Липці та його околицях – боєць НГУ
20.06.2024, 19:55
За добу на Харківщині 1 поранений, уранці та вночі були обстріли – Синєгубов
За добу на Харківщині 1 поранений, уранці та вночі були обстріли – Синєгубов
21.06.2024, 08:27

Новини за темою:

23:02
Робота Телеграму відновилася після масштабного збою
22:15
Не працює Telegram: як у Харкові дізнатися про причину тривоги
21:49
У роботі Телеграму стався збій, у Харкові не надійшло повідомлення про тривогу

Ви читали новину: «Затримали адміністратора телеграм-каналу, який засвітив харківські позиції ЗСУ»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 21 Червня 2024 в 10:05;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "СБУ затримала 41-річного блогера із Запоріжжя. Чоловік адміністрував власний телеграм-канал та неодноразово публікував там інформацію про переміщення техніки ЗСУ. Зокрема – повідомив про розташування САУ на Харківському напрямку".