Затримали адміністратора телеграм-каналу, який засвітив харківські позиції ЗСУ
СБУ затримала 41-річного блогера із Запоріжжя. Чоловік адміністрував власний телеграм-канал та неодноразово публікував там інформацію про переміщення техніки ЗСУ. Зокрема – повідомив про розташування САУ на Харківському напрямку.
“Від початку цього року чоловік неодноразово публікував відеоролики про переміщення територією України бойових броньованих машин, гаубиць та бронетранспортерів. Крім цього, він поширював інформацію про розміщення на конкретній ділянці місцевості на Харківському напрямку самохідної артилерійської установки, а також про розміщення ліній оборонних укріплень на Запорізькому напрямку”, – повідомив спікер УСБУ в Харківській області Владислав Абдула.
Він зазначив, що інформацію блогер подавав у контексті посилення обороноздатності України. Однак росіяни могли використати ці дані, щоб завдати ударів по позиціях Сил оборони, та для планування своїх наступів.
“За даними слідства, вказану інформацію чоловік отримував від підписників свого телеграм-каналу в особистих повідомленнях через так званий бот “предложки”, – зазначив Абдула.
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Затримали блогера в Запоріжжі. Докази проти нього збирали оперативники управління СБУ в Харківській області. Чоловіку повідомили про підозру в несанкціонованому поширенні інформації про переміщення зброї в Україну, рух або розташування ЗСУ. Йому загрожують до восьми років ув’язнення. Наразі слідчі встановлюють справжні мотиви блогера та можливі його зв’язки з російськими спецслужбами.
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- Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: Telegram, блогер, задержали, підозра, СБУ;
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- • Дата публікації матеріалу: 21 Червня 2024 в 10:05;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "СБУ затримала 41-річного блогера із Запоріжжя. Чоловік адміністрував власний телеграм-канал та неодноразово публікував там інформацію про переміщення техніки ЗСУ. Зокрема – повідомив про розташування САУ на Харківському напрямку".