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Жарко и гроза. Какой будет погода 23 июня в Харькове и области

Погода 22:02   22.06.2024
Оксана Якушко
Жарко и гроза. Какой будет погода 23 июня в Харькове и области Фото: Василий Голосный

Прогноз погоды на завтра, 23 июня, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.

По области: Ночью без существенных осадков. ⭐️
Днем небольшой кратковременный дождь, гроза.
Ветер северо-западный↘️, 7 — 12 м/с.
Температура воздуха: ночью 12 — 17º, днем ​​25 — 30º.

По городу: Ночью без существенных осадков.
Днем небольшой кратковременный дождь, гроза.
Ветер северо-западный↘️, 7 — 12 м/с.
Температура воздуха: ночью 14 — 16º, днем ​​27 — 29º.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 22 июня 2024 в 22:02;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Прогноз погоды на завтра, 23 июня, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.".