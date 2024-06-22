Жарко и гроза. Какой будет погода 23 июня в Харькове и области
Фото: Василий Голосный
Прогноз погоды на завтра, 23 июня, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.
По области: Ночью без существенных осадков. ⭐️
Днем небольшой кратковременный дождь, гроза.
Ветер северо-западный↘️, 7 — 12 м/с.
Температура воздуха: ночью 12 — 17º, днем 25 — 30º.
По городу: Ночью без существенных осадков.
Днем небольшой кратковременный дождь, гроза.
Ветер северо-западный↘️, 7 — 12 м/с.
Температура воздуха: ночью 14 — 16º, днем 27 — 29º.
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- Категории: Погода, Украина, Харьков; Теги: гроза, метеопрогноз, погода, прогноз погоды, Харьковский региональный центр гидрометеорологии;
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- • Дата публикации материала: 22 июня 2024 в 22:02;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Прогноз погоды на завтра, 23 июня, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.".