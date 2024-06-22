Будет бушевать гроза. Завтра в Харьковской области опасная погода
Предупреждение об опасных метеорологических явлениях в области на завтра, 23 июня, сообщил Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.
Днем 23 июня в области и городе ожидается гроза 🌩
(I уровень опасности, желтый 🟡)
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- Категории: Погода, Украина, Харьков; Теги: гроза, метеопрогноз, непогода, прогноз погоды, Харьковская область, Харьковский региональный центр гидрометеорологии;
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- • Дата публикации материала: 22 июня 2024 в 15:25;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Предупреждение об опасных метеорологических явлениях в области на завтра, 23 июня, сообщил Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.".