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Будет бушевать гроза. Завтра в Харьковской области опасная погода

Погода 15:25   22.06.2024
Оксана Якушко
Будет бушевать гроза. Завтра в Харьковской области опасная погода

Предупреждение об опасных метеорологических явлениях в области на завтра, 23 июня, сообщил Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

Днем 23 июня в области и городе ожидается гроза 🌩
(I уровень опасности, желтый 🟡)

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 22 июня 2024 в 15:25;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Предупреждение об опасных метеорологических явлениях в области на завтра, 23 июня, сообщил Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.".