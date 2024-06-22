Вируватиме гроза. Завтра на Харківщині небезпечна погода
Попередження про небезпечні метеорологічні явища на Харківщині на завтра, 23 червня, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.
Вдень 23 червня в області та місті очікується гроза 🌩
(I рівень небезпеки, жовтий 🟡)
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- • Дата публікації матеріалу: 22 Червня 2024 в 15:25;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Попередження про небезпечні метеорологічні явища на Харківщині на завтра, 23 червня, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.".