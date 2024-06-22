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Вируватиме гроза. Завтра на Харківщині небезпечна погода

Погода 15:25   22.06.2024
Оксана Якушко
Вируватиме гроза. Завтра на Харківщині небезпечна погода

Попередження про небезпечні метеорологічні явища на Харківщині на завтра, 23 червня, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.

Вдень 23 червня в області та місті очікується гроза 🌩
(I рівень небезпеки, жовтий 🟡)

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 22 Червня 2024 в 15:25;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Попередження про небезпечні метеорологічні явища на Харківщині на завтра, 23 червня, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.".