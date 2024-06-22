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Спекотно і гроза. Якою буде погода 23 червня у Харкові та області

Погода 22:02   22.06.2024
Оксана Якушко
Спекотно і гроза. Якою буде погода 23 червня у Харкові та області

Прогноз погоди на завтра, 23 червня, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.

По області: Вночі без істотних опадів. ⭐️

Вдень невеликий короткочасний дощ, гроза.🌧🌩

Вітер північно – західний↘️, 7 – 12 м/с.

Температура повітря🌡: вночі 12 – 17º, вдень 25 – 30º.

По місту: Вночі без істотних опадів.⭐️

Вдень невеликий короткочасний дощ, гроза.🌧🌩

Вітер північно – західний↘️, 7 – 12 м/с.

Температура повітря🌡: вночі 14 – 16º, вдень 27 – 29º.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 22 Червня 2024 в 22:02;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Прогноз погоди на завтра, 23 червня, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.".