Спекотно і гроза. Якою буде погода 23 червня у Харкові та області
Прогноз погоди на завтра, 23 червня, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.
По області: Вночі без істотних опадів. ⭐️
Вдень невеликий короткочасний дощ, гроза.🌧🌩
Вітер північно – західний↘️, 7 – 12 м/с.
Температура повітря🌡: вночі 12 – 17º, вдень 25 – 30º.
По місту: Вночі без істотних опадів.⭐️
Вдень невеликий короткочасний дощ, гроза.🌧🌩
Вітер північно – західний↘️, 7 – 12 м/с.
Температура повітря🌡: вночі 14 – 16º, вдень 27 – 29º.
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- • Дата публікації матеріалу: 22 Червня 2024 в 22:02;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Прогноз погоди на завтра, 23 червня, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.".