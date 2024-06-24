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Тревоги длятся очень долго – ОВА об обстрелах Харьковщины и ситуации на фронте

Общество 12:50   24.06.2024
Виктория Яковенко
Тревоги длятся очень долго – ОВА об обстрелах Харьковщины и ситуации на фронте

Ситуация на Волчанском и Купянском направлениях остается напряженной. Однако продвижений врага здесь нет, сообщил в эфире нацмарафона заместитель главы ХОВА Евгений Иванов.

«Харьковщина почти постоянно за последние выходные под тревогой. Тревоги продолжаются очень долго. С начала июня, эти три недели были для Харькова более спокойными. Напряженными оказались выходные, возобновились обстрелы КАБ по центру города», — отметил Иванов.

Также оккупанты постоянно обстреливают КАБами Липцы, Волчанск и часть Дергачевской громады.

«По 20 КАБов летит на эти населенные пункты», — добавил Иванов.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 24 июня 2024 в 12:50;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Ситуация на Волчанском и Купянском направлениях остается напряженной. Однако продвижений врага здесь нет, сообщил в эфире нацмарафона заместитель главы ХОВА Евгений Иванов.".