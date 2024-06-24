Тревоги длятся очень долго – ОВА об обстрелах Харьковщины и ситуации на фронте
Ситуация на Волчанском и Купянском направлениях остается напряженной. Однако продвижений врага здесь нет, сообщил в эфире нацмарафона заместитель главы ХОВА Евгений Иванов.
«Харьковщина почти постоянно за последние выходные под тревогой. Тревоги продолжаются очень долго. С начала июня, эти три недели были для Харькова более спокойными. Напряженными оказались выходные, возобновились обстрелы КАБ по центру города», — отметил Иванов.
Также оккупанты постоянно обстреливают КАБами Липцы, Волчанск и часть Дергачевской громады.
«По 20 КАБов летит на эти населенные пункты», — добавил Иванов.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: волчанск, КАБ, липцы, обстрелы, фронт, харьковщина, хова;
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- • Дата публикации материала: 24 июня 2024 в 12:50;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Ситуация на Волчанском и Купянском направлениях остается напряженной. Однако продвижений врага здесь нет, сообщил в эфире нацмарафона заместитель главы ХОВА Евгений Иванов.".