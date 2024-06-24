Тривоги тривають дуже довго – ОВА про обстріли Харківщини й ситуацію на фронті

Ситуація на Вовчанському та Куп’янському напрямках залишається напруженою. Однак просувань ворога тут немає, повідомив в етері нацмарафону заступник голови ХОВА Євген Іванов.

«Харківщина майже постійно за останні вихідні під тривогою. Тривоги тривають дуже довго. Від початку червня, ці три тижні були для Харкова були більш спокійними. Напруженими виявилися вихідні, поновилися обстріли КАБами по центру місту», – зазначив Іванов.

Також окупанти постійно обстрілюють КАБами Липці, Вовчанськ та частину Дергачівської громади.

«По 20 КАБів летить на ці населені пункти», – додав Іванов.

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